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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Instagram впроваджує нову функцію: що відомо

Instagram впроваджує нову функцію: що відомо

Київ • УНН

 • 35455 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Соціальна мережа Instagram впроваджує нову функцію Private Story Likes. Користувачі зможуть вподобати чиюсь історію в Instagram. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив голова сервісу Адам Моссері, передає УНН.

Деталі

За його словами, під час перегляду історій, на нижній панелі, де розташоване поле для введення повідомлення, з’явиться значок “вподобати”. Автор історії отримає повідомлення про лайк, але в особистих повідомленнях не з’явиться чат.

Моссері заявив, що нова функція дозволить не засмічувати особисті повідомлення зайвими чатами. Тільки сам автор історії знатиме, хто вподобав його “сторіз”. Для цього йому потрібно буде перейти до розділу, де показуватимуться перегляди.

Нову функцію почали водити поступово і невдовзі вона буде доступна всім користувачам.

Нагадаємо 

У настільній версії месенджера WhatsApp з'явиться можливість фонового прослуховування голосових повідомлень.

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