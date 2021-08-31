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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 3750 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 63074 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 139159 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126109 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121759 просмотра

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Instagram удалил пост Константинова о погибшем главаря группировки "ДНР" Захарченко

Instagram удалил пост Константинова о погибшем главаря группировки "ДНР" Захарченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Instagram удалил пост спикера российского парламента оккупированного Крыма Владимира Константинова, в котором он писал о годовщине смерти главаря группировки “ДНР” Александра Захарченка. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Константинов назвал Захарченко “неутомимым защитником русского мира” и написал, что он “успел оставить яркий след в истории борьбы за свободу Донбасса”. Instagram удалил публикацию за того, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.

Напомним

Главарь “ДНР” Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке в августе 2018 года.

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