Instagram удалил пост Константинова о погибшем главаря группировки "ДНР" Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Instagram удалил пост спикера российского парламента оккупированного Крыма Владимира Константинова, в котором он писал о годовщине смерти главаря группировки “ДНР” Александра Захарченка. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
Константинов назвал Захарченко “неутомимым защитником русского мира” и написал, что он “успел оставить яркий след в истории борьбы за свободу Донбасса”. Instagram удалил публикацию за того, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.
Напомним
Главарь “ДНР” Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке в августе 2018 года.