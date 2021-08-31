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17 березня, 19:38 • 99858 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123771 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162529 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179443 перегляди

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Instagram видалив пост Константинова про загиблого ватажка угруповання “ДНР” Захарченка

Instagram видалив пост Константинова про загиблого ватажка угруповання “ДНР” Захарченка

Київ • УНН

 • 18570 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Instagram видалив пост спікера російського парламенту окупованого Криму Володимира Константинова, в якому він писав про річницю смерті ватажка угруповання “ДНР” Олександра Захарченка. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Деталі

Константинов назвав Захарченка “невтомним захисником русского мира” і написав, що він “встиг залишити яскравий слід в історії боротьби за свободу Донбасу”. Instagram видалив публікацію через те, що в ній містилося насильство або згадка небезпечних організацій.

Нагадаємо

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко загинув в результаті вибуху в Донецьку в серпні 2018 року.

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