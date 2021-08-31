Instagram видалив пост Константинова про загиблого ватажка угруповання “ДНР” Захарченка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Instagram видалив пост спікера російського парламенту окупованого Криму Володимира Константинова, в якому він писав про річницю смерті ватажка угруповання “ДНР” Олександра Захарченка. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.
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Константинов назвав Захарченка “невтомним захисником русского мира” і написав, що він “встиг залишити яскравий слід в історії боротьби за свободу Донбасу”. Instagram видалив публікацію через те, що в ній містилося насильство або згадка небезпечних організацій.
Нагадаємо
Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко загинув в результаті вибуху в Донецьку в серпні 2018 року.