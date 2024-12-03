Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

Накануне зимних праздников началась кампания по мониторингу законности заготовки и продажи хвойных деревьев. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Государственная экологическая инспекция вместе с правоохранителями и лесной охраной проводит рейды в лесах и на торговых площадках, чтобы предотвратить нарушения.

Особое внимание обращают на электронные чипы со штрих-кодами, которые подтверждают легальность происхождения деревьев. В местах продажи елок проводится проверка соответствия документации.

Нарушителям грозят существенные штрафы. Согласно Административному кодексу, незаконная вырубка или продажа елок может обойтись гражданам в сумму до 5100 гривен, а предпринимателям и должностным лицам – еще дороже. В случае существенных убытков предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до семи лет.

Экологическая инспекция призывает граждан покупать новогодние деревья только в официальных точках продаж и приобщаться к сохранению природных ресурсов.

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