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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

Инспекция продажи новогодних елок: штрафы за незаконную вырубку дерева могут достигать более 5 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 4355 просмотра

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Государственная экологическая инспекция начала мониторинг законности заготовки и продажи хвойных деревьев. Нарушителям грозят штрафы до 5100 гривен и уголовная ответственность.

Накануне зимних праздников началась кампания по мониторингу законности заготовки и продажи хвойных деревьев. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Государственная экологическая инспекция вместе с правоохранителями и лесной охраной проводит рейды в лесах и на торговых площадках, чтобы предотвратить нарушения.

Особое внимание обращают на электронные чипы со штрих-кодами, которые подтверждают легальность происхождения деревьев. В местах продажи елок проводится проверка соответствия документации.

Нарушителям грозят существенные штрафы. Согласно Административному кодексу, незаконная вырубка или продажа елок может обойтись гражданам в сумму до 5100 гривен, а предпринимателям и должностным лицам – еще дороже. В случае существенных убытков предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до семи лет.

Экологическая инспекция призывает граждан покупать новогодние деревья только в официальных точках продаж и приобщаться к сохранению природных ресурсов.

Тренды новогоднего декора 2025: цвета, символы, стиль2 дек. 2024, 06:00 • 17746 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область