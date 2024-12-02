Тренды новогоднего декора 2025: цвета, символы, стиль

Подготовка к праздникам всегда приносит радость, а главная героиня этого периода — елка. Однако вопрос, как стильно прикрыть ее ножки или выбрать декор, иногда становится настоящим вызовом. УНН собрало для вас самые трендовые варианты декора новогодней красавицы.

"Прячем ножки"

Начнем с самого актуального вопроса для эстетов: "как прикрыть ножки елки?".

Имеем для вас несколько вариантов для разного бюджета.

Корзинка под елку: Идеальный вариант, который и прикроет низ и придаст эстетичный вид.

Текстильные накидки: они разных цветов и текстур, поэтому можно выбрать вариант, который по душе.

Также низ можно прикрыть коробками или красивыми пакетами, которые имитируют подарки ( или же сами подарки).

Декор

Для тех, кто верит в знаки и астрологию, напомним, что 2025 — это год зеленой деревянной змеи, поэтому нужен и подходящий декор.

Главным вдохновением станет гибкий и непоколебимый бамбук-символ стойкости и гармонии. Астрологи советуют использовать такие цвета для вашей новогодней елки, чтобы она стала настоящим шедевром.

Зеленые оттенки: выбирайте украшения в оттенках свежей зелени, морской волны и даже с прозрачными акриловыми кристаллами. Для особого блеска добавьте золотые блестки, перья или подвески. Шарики во всех вариациях зеленого сделают вашу елку настоящим произведением искусства.

Синяя палитра: соедините синие шары с ожерельями, лентами или перьями и посыпьте ветки искусственным снегом. Добавьте подвесок в форме сосулек, а для декора дома используйте свечи голубого цвета, снежно-синие веночки или шары, заполненные блестками.

Серебряные нотки: серебро придаст елке элегантности, особенно в сочетании с фиолетовым, сиреневым или лавандовым. Эти цвета идеально гармонируют с металлическим сиянием и очень нравятся змеи. Добавьте декоративные подвески, ленты или шары в этой цветовой гамме, чтобы создать очаровательную композицию.

Для тех, кто меньше беспокоится об астрологии и больше озабочен эстетической стороной, то в этом году есть несколько интересных вариантов.

"Ленты, ленты и больше лент": это неоспоримый тренд, который остался с нами еще с того года. Большие, маленькие, тонкие или широкие — не имеет значения, это уже ваш вкус. с нашей стороны можем посоветовать выбирать плотный материал, из которого можно сделать ленты, чтобы они не теряли формы.

Относительно цвета, К можно присмотреться к: Серебряному, бордовому и золотому.

"Только огоньки": минимализм все же берет верх, поэтому елка без украшений, а лишь в огоньках стала трендом в декоре. Лучше выбирать гирлянду "веточками"или " росу".

" Хендмейд": Хигге-подход к Рождеству, с его акцентом на простоту, комфорт и природные элементы, вызывает настоящее восхищение, и, кажется, в этом году он станет особенно популярным. Люди все чаще выбирают для декора ветки хвойных деревьев, шишки и украшения из фетра или дерева ручной работы, которые создают теплую и органичную атмосферу.

" Моностиль": если проще, то выбирайте для декора елки только один цвет. Это могут быть такие цвета: серебряные, изумрудные, синие, золотые и бордовые.

Вообще, "правильного" варианта декора вашей новогодней красавицы нет, всегда нужно следовать за собственным сердцем и вкусом.