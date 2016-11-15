Инспектора патрульной полиции Черкасс поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители задержали на взятке старшего инспектора сектора безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Черкасс. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что майор полиции систематически получал взятки от предпринимателей за согласование размещения автостоянок.
Правоохранители задержали вымогателя в центре областного центра во время получения части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.