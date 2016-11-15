Інспектора патрульної поліції Черкас затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі старшого інспектора сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Черкас. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що майор поліції систематично одержував хабарі від підприємців за погодження розміщення автостоянок.
Правоохоронці затримали здирника у середмісті обласного центру під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.