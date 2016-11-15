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Інспектора патрульної поліції Черкас затримали на хабарі

Інспектора патрульної поліції Черкас затримали на хабарі

Київ • УНН

 • 11013 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі старшого інспектора сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Черкас. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що майор поліції систематично одержував хабарі від підприємців за погодження розміщення автостоянок.

Правоохоронці затримали здирника у середмісті обласного центру під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Українські Національні Новини

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