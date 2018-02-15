Инспектор Киевской таможни требовал взятки за растаможивание автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сотрудники прокуратуры разоблачили инспектора Киевской городской таможни, который требовал взятки за растаможивание автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками СБУ в Киеве и Киевской области разоблачен на взяточничестве главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный", - говорится в сообщении.
Установлено, что чиновник систематически получал от физических лиц денежные средства в сумме от 200 до 600 долларов США в качестве неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, поступающих из-за рубежа.
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Таможенник задержан после получения очередной суммы неправомерной выгоды.
В помещении Киевской городской таможни и по месту жительства фигуранта проведены обыски.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.