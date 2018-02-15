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Інспектор Київської митниці вимагав хабарі за розмитнення автомобілів

Інспектор Київської митниці вимагав хабарі за розмитнення автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Співробітники прокуратури викрили інспектора Київської міської митниці, який вимагав хабарі за розмитнення автомобілів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками СБУ в місті Києві та Київській області викрито у хабарництві головного державного інспектора відділу митного оформлення митного посту “Спеціалізований”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець систематично отримував від фізичних осіб грошові кошти у сумі від 200 до 600 доларів США в якості неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення автомобілів, які надходили з-за кордону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київській митниці брали по 750 дол. хабара за розмитнення одного контейнера - прокуратура

Митника затримано після отримання чергової суми неправомірної вигоди.

У приміщенні Київської міської митниці та за місцем проживання фігуранта проведено обшуки.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

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