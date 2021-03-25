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Insider: пять полезных алкогольных альтернатив вместо пива и сладких коктейлей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Исследования показали, что один или два напитка в день могут иметь некоторые защитные преимущества для здоровья сердца из-за того, что это помогает расслабиться, считает диетолог Меган Кобер. Но среди алкоголя есть также вредные и более полезные варианты, о которых и пишет The Insider, передает УНН.

Так, по словам диетолога, следует избегать или уменьшить потребление пива и сладких коктейлей.

Красное вино

Когда дело доходит до более здорового алкоголя, первое место в списке занимает красное вино. Красное вино содержит антиоксиданты, которые могут защитить ваши клетки от повреждений, и полифенолы, которые могут способствовать здоровью сердца. Белое и розовое вино тоже содержат их, но в меньших количествах. Исследования показывают, что красное вино улучшает:
• сердечно-сосудистое здоровье
• плотность костной ткани
• здоровье мозга

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Шампанское

Виноград, из которого делают шампанское, богатый фенольными соединениями - разновидностью антиоксидантов, которые могут улучшить здоровье мозга.

Исследования на животных, проведенное в 2013 году, показали, что шампанское улучшает память у старых грызунов. Хотя результаты исследования человеческого мозга еще не были подтверждены, исследователи считали, что результаты были перспективными и отвечали аналогичным результатам других продуктов, богатых антиоксидантами, таких как черника.

Виски

Мы все слышали о антиоксидантных свойствах красного вина - и исследования показали, что виски может иметь аналогичный эффект.

Фактически, исследователи пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя плюс повышенное потребление антиоксидантов может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

К слову, такие же свойства может иметь коньяк, который изготавливается из винограда.

Комбуча (напиток из чайного гриба)

Необычная для украинских широт комбуча - это напиток, приготовленный из ферментированного чая. Обычно в нем очень низкое содержание алкоголя - настолько, что он не классифицируется как алкогольный напиток. Однако некоторые производители сейчас готовят твердый чайный гриб, который по содержанию алкоголя на одном уровне с пивом. Регулярный чайный гриб имеет некоторые преимущества для здоровья, в том числе снижает кровяное давление и уровень холестерина, а также помогает пищеварению.

Текила

Исследования на мышах показывают, что употребление текилы агавы может увеличить усвоение кальция и улучшить здоровье костей. Однако для людей сомнительно, что употребление текилы действительно может помочь в лечении дефицита кальция или заболеваний костей, таких как остеопороз.

Однако прозрачные спиртные напитки, такие как текила, обычно являются низкокалорийными напитками, отмечает Кобер.

"Прозрачные напитки, такие как водка, текила и джин, содержат меньше сахара и калорий и легче усваиваются нашим организмом", - говорит Кобер.

Интересно

Эксперты водочного бренда Prime рассказали, как можно пить и худеть одновременно.

Так, эксперты отметили, что иногда можно не заметить как в коктейле, похожем на произведение искусства, спрятались в среднем более 400 калорий.

Для тех, кто следит за весом, стоит учесть, что, как ни странно, чистый крепкий алкоголь содержит наименьшее количество калорий.

Так, водка имеет самую низкую калорийность: примерно 100 калорий на 100 мл. Виски, джин и текила содержат ориентировочно 110 калорий.

А вот большинство "сахаристых" спиртных напитков, таких как самбука, например, имеет примерно 160 калорий. Эксперты также советуют ограничить употребление сладких вин и ликеров.

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