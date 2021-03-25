Insider: п’ять корисних алкогольних альтернатив замість пива та солодких коктейлів

Так, за словами дієтолога варто уникати або зменшити споживання пива та солодких коктейлів.

Червоне вино

Коли справа доходить до більш здорового алкоголю, перше місце у списку займає червоне вино. Червоне вино містить антиоксиданти, які можуть захистити ваші клітини від ушкоджень, і поліфеноли, які можуть сприяти здоров'ю серця. Біле і рожеве вино теж містять їх, але в менших кількостях. Дослідження показують, що червоне вино покращує:

• серцево-судинне здоров'я

• щільність кісткової тканини

• здоров'я мозку

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Шампанське

Виноград, з якого роблять шампанське, багатий фенольними сполуками – різновидом антиоксидантів, які можуть поліпшити здоров'я мозку.

Дослідження на тваринах, проведене у 2013 році, показало, що шампанське покращує пам'ять у старих гризунів. Хоча результати дослідження людського мозку ще не були підтверджені, дослідники вважали, що результати були перспективними та відповідали аналогічним результатам для інших продуктів, багатих антиоксидантами, таких як чорниця.

Віскі

Ми всі чули про антиоксидантні властивості червоного вина — і дослідження показали, що віскі може мати аналогічний ефект.

Фактично, дослідники дійшли висновку, що помірне вживання алкоголю плюс підвищене споживання антиоксидантів може допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

До слова, такі самі властивості може мати коньяк, який виготовляється з винограду.

Комбуча (напій з чайного гриба)

Незвична для українських широт комбуча — це напій, приготований з ферментованого чаю. Зазвичай в ньому дуже низький вміст алкоголю — настільки, що він не класифікується як алкогольний напій. Однак деякі виробники зараз готують твердий чайний гриб, який за вмістом алкоголю на одному рівні з пивом. Регулярний чайний гриб має деякі переваги для здоров'я, в тому числі знижує кров'яний тиск і рівень холестерину, а також допомагає травленню.

Текіла

Дослідження на мишах показують, що вживання текіли агави може збільшити засвоєння кальцію і поліпшити здоров'я кісток. Однак для людей сумнівно, що вживання текіли дійсно може допомогти в лікуванні дефіциту кальцію або захворювань кісток, таких як остеопороз.

Проте прозорі спиртні напої, такі як текіла, зазвичай є низькокалорійними напоями, зазначає Кобер.

"Прозорі напої, такі як горілка, текіла і джин, містять найменше цукру і калорій і легше засвоюються нашим організмом", - говорить Кобер.

Цікаво

Експерти горілчаного бренду Prime розповіли, як можна пити та худнути одночасно.

Так, експерти відзначили, що іноді можна не помітити як в коктейлі, схожому на твір мистецтва, сховалися в середньому понад 400 калорій.

Для тих, хто стежить за вагою, варто врахувати, що, як не дивно, чистий міцний алкоголь містить найменшу кількість калорій.

Так, горілка має найнижчу калорійність: приблизно 100 калорій на 100 мл. Віскі, джин і текіла містять орієнтовно 110 калорій.

А ось більшість "цукристих" спиртних напоїв, таких як самбука, наприклад, має приблизно 160 калорій. Експерти також радять обмежити вживання солодких вин і лікерів.