Иностранцы в Киеве устроили пьяную разборку со стрельбой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Ночью в Деснянском районе столицы произошла стрельба, в результате которой ранения получил гражданин Азербайджана, сообщили УНН источники в медицинском учреждении.

Инцидент произошел около двух часов утра в среду на улице Электротехнической, возле рынка.

По информации врачей, пострадавшим оказался 32-летний гражданин Азербайджана. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левой голени. Кроме того, медиками было зафиксировано подозрение на употребление пострадавшим алкоголя. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу.

Как сообщили источники, мужчина пострадал в результате столкновения граждан Азербайджана между собой. О других пострадавших не сообщалось.

Напомним, в Киеве неизвестные отравили и обокрали иностранца.

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