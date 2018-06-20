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Іноземці в Києві влаштували п’яну сутичку зі стріляниною

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Вночі у Деснянському районі столиці сталась стрілянина, внаслідок якої поранення отримав громадянин Азербайджану, повідомили УНН джерела у медичному закладі.

Інцидент стався близько другої години ранку у середу на вулиці Електротехнічній, поблизу ринку.

За інформацією лікарів, постраждалим виявися 32-річний громадянин Азербайджану. Лікарі діагностували у нього вогнепальне поранення лівої гомілки. Крім того, медиками було зафіксовано підозру на вживання постраждалим алкоголю. Його було госпіталізовано до міської клінічної лікарні.

Як повідомили джерела, чоловік постраждав внаслідок сутички громадян Азербайджану між собою. Про інших постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, у Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця.

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