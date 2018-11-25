Иностранец во Львове пытался совершить самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В воскресенье, 25 ноября, во Львове на площади Рынок, иностранец пытался совершить самоубийство. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Андрей Завадский, передает УНН.
По его словам, иностранец, вероятно гражданин Турции, залез на строительные конструкции возле одного из домов в центре города, и требовал чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские.
Впоследствии, мужчину уговорили спуститься на землю.
Напомним, в Харькове под мостом нашли тело мужчины. Предварительно, он пытался покончить с собой, повесившись, но упал с моста.
Как сообщал УНН, в Киеве девушка разбилась насмерть после падения с пожарной башни.