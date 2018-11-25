Іноземець у Львові намагався вчинити самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У неділю, 25 листопада, у Львові на площі Ринок, іноземець намагався вчинити самогубство. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Андрій Завадський, передає УНН.
За його словами, іноземець, ймовірно громадянин Туреччини, заліз на будівельні конструкції біля одного з будинків у центрі міста, та вимагав аби на місце події приїхали турецькі поліцейські.
Згодом, чоловіка вмовили спуститись на землю.
Нагадаємо, у Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка. Попередньо, він намагався накласти на себе руки, повісившись, але впав з мосту.
Як повідомляв УНН, у Києві дівчина розбилася на смерть після падіння з пожежної вежі.