Чоловік впав із мосту, намагаючись повіситись

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка. Попередньо, він намагався накласти на себе руки, повісившись, але впав з мосту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Так, сьогодні о 10:13 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Залютінська та Сумський шлях під мостом лежить тіло чоловіка.

"Попередньо встановлено, що 40-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством через повішення та впав з моста на проїжджу частину... Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі чоловік погрожував стрибнути з даху, якщо роботодавець не заплатить йому гроші за відпрацьовані дні.

Нагадаємо, протягом доби в Україні троє дітей намагалися покінчити життя самогубством. Два випадки закінчилися смертю.

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