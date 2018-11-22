Чоловік впав із мосту, намагаючись повіситись

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка. Попередньо, він намагався накласти на себе руки, повісившись, але впав з мосту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.