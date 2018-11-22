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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92589 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 132927 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина упал с моста, пытаясь повеситься

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Харькове под мостом нашли тело мужчины. Предварительно, он пытался покончить с собой, повесившись, но упал с моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, сегодня в 10:13 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

"Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и упал с моста на проезжую часть... Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Мариуполе мужчина угрожал прыгнуть с крыши, если работодатель не заплатит ему деньги за отработанные дни.

Напомним, в течение суток в Украине трое детей пытались покончить жизнь самоубийством. Два случая закончились смертью.

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