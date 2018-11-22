Мужчина упал с моста, пытаясь повеситься
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Харькове под мостом нашли тело мужчины. Предварительно, он пытался покончить с собой, повесившись, но упал с моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Так, сегодня в 10:13 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.
"Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и упал с моста на проезжую часть... Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Мариуполе мужчина угрожал прыгнуть с крыши, если работодатель не заплатит ему деньги за отработанные дни.
Напомним, в течение суток в Украине трое детей пытались покончить жизнь самоубийством. Два случая закончились смертью.