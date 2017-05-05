Иностранец пострадал из-за стрельбы в столичном кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В результате стрельбы в киевском кафе пострадал иностранец. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Происшествие произошло в Соломенском районе столицы. Одного из участников конфликта полиция задержала, его сообщника — разыскивают.
На линию “102” обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления. Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.
Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Стрелок с места происшествия скрылся, а его сообщника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.
Полиция изъяла на месте гильзы и другие вещественные доказательства. Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.
Как сообщал УНН, в Киеве обстреляли автобус с 15 пассажирами.