Іноземець постраждав через стрілянину в столичному кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Внаслідок стрілянини у київському кафе постраждав іноземець. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Подія сталася у Солом’янському районі столиці. Одного із учасників конфлікту поліція затримала, його спільника — розшукують.
На лінію “102” звернувся охоронець кафе, біля якого сталася стрілянина. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління. Правоохоронці опитали очевидців та потерпілого.
Іноземець розповів, що з учасниками конфлікту познайомився у кафе. Під час застілля вони посварилися та вийшли на вулицю. Там почалася бійка, у результаті якої один із опонентів дістав пістолет і почав стріляти. Стрілок із місця події втік, а його спільника затримали. Постраждалого доправили до медичного закладу із пораненням ноги.
Поліція вилучила на місці гільзи та інші речові докази. Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Солом’янського управління поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомляв УНН, у Києві обстріляли автобус з 15 пасажирами.