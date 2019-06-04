Иностранец пытался ввезти в Украину детали вертолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На украинско-белорусской границе правоохранители задержали мужчину, который вез с собой оборудование для вертолетов. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ, передает УНН.
При осмотре легкового Chrysler, в салоне автомобиля, среди личных вещей пограничники обнаружили комплектующие к вертолетам различных модификаций и аварийный самописец. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси 1988 года рождения.
В дальнейшем при осмотре иномарки охранниками границы выявлено 23 инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации указанных изделий.
По данному факту пограничниками проинформированы соответствующие правоохранительные органы. Продолжаются проверочные мероприятия.
Как сообщал УНН, мужчина "заправил" машину контрабандным чнтарем и пытался перевезти его через границу.