Иностранец пытался ввезти в Украину детали вертолетов

При осмотре легкового Chrysler, в салоне автомобиля, среди личных вещей пограничники обнаружили комплектующие к вертолетам различных модификаций и аварийный самописец. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси 1988 года рождения.

В дальнейшем при осмотре иномарки охранниками границы выявлено 23 инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации указанных изделий.

По данному факту пограничниками проинформированы соответствующие правоохранительные органы. Продолжаются проверочные мероприятия.

Как сообщал УНН, мужчина "заправил" машину контрабандным чнтарем и пытался перевезти его через границу.