Іноземець намагався ввезти в Україну деталі гелікоптерів

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На українсько-білоруському кордоні правоохоронці затримали чоловіка, який віз із собою обладнання для гелікоптерів. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ, передає УНН.

Під час огляду легковика Chrysler, в салоні автівки, серед особистих речей прикордонники виявили комплектуючі до гелікоптерів різних модифікацій та аварійний самописець. Керував транспортним засобом громадянин Білорусі 1988 року народження.

В подальшому під час огляду іномарки охоронцями кордону виявлено 23 інструкції по технічному обслуговуванню та експлуатації зазначених виробів.

Наразі за даним фактом прикордонниками проінформовано відповідні правоохоронні органи. Тривають перевірочні заходи.

Як повідомляв УНН, чоловік "заправив" автівку контрабандним бурштином и намагався перевезти його через кордон.

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