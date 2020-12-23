Иностранец пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Иностранец пытался вывезти из Украины в Румынию скрипку Stradivarius, которой более 330 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Facebook.
"Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius. Инструменту 333 года. Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области. Среди вещей 53-летнего иностранца еще нумизматическое сокровище - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.
Напомним, мужчина пытался незаконно провезти сабли и меч из Италии в Украину.