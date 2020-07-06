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Чоловік намагався незаконно провезти шаблі та меч з Італії в Україну

Чоловік намагався незаконно провезти шаблі та меч з Італії в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. На кордоні з Угорщинною прикордоники у 43-річного українця, який прямував з Італії, виявили чотири шаблі та меч, які він намагався незаконно провезти до країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Сьогодні зранку в пункті пропуску „Тиса“ під час огляду мікроавтобуса Fiat української реєстрації оглядовики знайшли п’ять одиниць холодної зброї”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що транспортний засіб під керуванням 43-річного львів’янина прямував до України з Італії. Під час перевірки багажного відсіку прикордонний наряд спільно з працівниками митниці помітив картонну коробку із старовинними предметами.

“Було прийнято рішення про виведення мікроавтобуса із загального потоку руху та проведення його поглибленого огляду. В результаті перевірки серед посилок з-за кордону прикордонно-митна оглядова група виявила чотири шаблі та меч”, — додається у повідомленні.

Водій транспортного засобу повідомив, що перевозив передачу на прохання незнайомої особи.

Виявлені предмети вилучені митниками для проведення подальшої експертизи. Крім того, на адресу компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачена ст.201 ККУ “Контрабанда”.

Нагадаємо, на пішохідному пункті пропуску “Шегині” прикордонники вилучили у спідній білизні 27-річного чоловіка кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.

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