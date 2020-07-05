Львів'янин намагався перевезти у спідній білизні через "Шегині" кілограм амфетаміну та екстазі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На пішохідному пункті пропуску "Шегині" прикордонники вилучили у спідній білизні 27-річного чоловіка кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Прикордонники завчасно отримали оперативну інформацію від СБУ щодо переміщення львів’янином через пункт пропуску заборонених препаратів. Тому, коли вчора у пішохідний пункт пропуску "Шегині" на вихід до Польщі вчора прибув 27-річний громадянин України, прикордонники одразу направили його на ретельну перевірку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згодом, спільно з працівниками СБУ та Галицької митниці, охоронці кордону "виявили кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі, які наш співвітчизник намагався перемістити у спідній білизні".
Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті трьох чоловіків судитимуть за крадіжку енергії для майнінгу та зберігання наркотиків.