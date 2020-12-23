Іноземець намагався вивезти з України скрипку Страдіварі

“Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius. Інструменту 333 роки. Старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску “Порубне”, що на кордоні з Румунією у Чернівецькій області. Серед речей 53-річного іноземця ще нумізматичний скарб – 6 монет, одна з яких датована 1780 роком”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цінність виявлених предметів визначить експертиза.

Нагадаємо, чоловік намагався незаконно провезти шаблі та меч з Італії в Україну.