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Иностранец пытался вывезти из Украины более 126 тысяч долларов

Иностранец пытался вывезти из Украины более 126 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Гражданин Турции, который вылетал через пункт пропуска "Борисполь" на родину, пытался незаконно вывезти за пределы Украины 115 500 долл. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Киевской области, передает УНН.

"Иностранец самостоятельно избрал для прохождения таможенного контроля упрощенную систему "зеленый коридор", которым, в частности, предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, меньше эквивалента 10 000 евро. На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, к моменту пересечения им "зеленой линии" для получения справочной информации в информационной зоне и разъяснения таможенных правил и порядка использования двухканальной системы к инспектору таможни не обращался и для декларирования наличных средств в "красный коридор" не обращался", - говорится в сообщении.

Таможенники поинтересовались у гражданина о наличии у него наличных, на что он ответил, что имеет примерно 100 000 долл. После этого пассажиру предложили предъявить все наличные. В служебном помещении таможни пассажир была выдал наличные в размере 126 800 долл., которые находились в одном из отделений дорожной сумки и перемещались без признаков сокрытия.

Из выявленной суммы пассажиру было пропущено 11 300 долл. Согласно протоколу о нарушении таможенных правил до вынесения судом решения по делу было изъято 115 500 долл.

Указанные действия, заключающиеся в перемещении через таможенную границу Украины гражданином Турции наличных в объеме, который подлежит обязательному письменному декларированию в полном объеме для физических лиц, в соответствии с Постановлением Правления НБУ №3 от 02.01.2019 года "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей", имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных ст. ст. 471 и 472 ТК Украины.

Отмечается, что всего с начала 2019 года работниками Киевской таможни ДФС было составлено 39 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметом нарушения таможенных правил была валюта, на общую сумму в эквиваленте около 7,7 млн грн.

Как сообщал УНН, киевского таможенника задержали за вымогательство взятки при растаможивании товара.

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