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Іноземець намагався вивезти з України понад 126 тисяч доларів

Іноземець намагався вивезти з України понад 126 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Громадянин Туреччини, який відлітав через пункт пропуску "Бориспіль" на батьківщину, намагався незаконно вивезти за межі України 115 500 дол. Про це повідомляє прес-служба ДФС Київської області, передає УНН.

"Іноземець самостійно обрав для проходження митного контролю спрощену систему "зелений коридор", яким, зокрема, передбачено наявність у громадян готівки у сумі, яка є меншою еквіваленту 10 000 євро. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним "зеленої лінії" для отримання довідкової інформації в інформаційній зоні та роз’яснення митних правил та порядку використання двоканальної системи до інспектора митниці не звертався та для декларування готівкових коштів на "червоний коридор" не звертався", - йдеться у повідомленні.

Митники поцікавились у громадянина щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має приблизно 100 000 дол. Після цього пасажиру було запропоновано пред’явити всю готівку. В службовому приміщенні митниці пасажиром було видано готівку в розмірі 126 800 дол., що знаходилась в одному з відділень дорожньої сумки і переміщувалась без ознак приховування.

З виявленої суми пасажиру було пропущено 11 300 дол. За протоколом про порушення митних правил до винесення судом рішення у справі було вилучено 115 500 дол.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином Туреччини готівки в обсязі, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі для фізичних осіб, відповідно до Постанови Правління НБУ №3 від 02.01.2019 року "Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей", мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. ст. 471 та 472 МК України.

Зазначається, що загалом з початку 2019 року працівниками Київської митниці ДФС було складено 39 протоколів про порушення митних правил, де предметом порушення митних правил була валюта, на загальну суму в еквіваленті близько 7,7 млн. грн.

Як повідомляв УНН, київського митника затримали за вимагання хабара при розмитненні товару.

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