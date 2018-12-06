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Иностранец насмерть сбил пешехода

Киев • УНН

 • 10742 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера, 5 декабря, на 205 км автодороги Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский, неподалеку с. Ружки Житомирского района, около 22:00, иностранец совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

Иностранец насмерть сбил пешехода

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря около 22 часов, возле с. Ружки Житомирского района. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность погибшего", - говорится в сообщении.

В полиции предварительно сообщили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 53-летний житель соседнего государства, совершил наезд на пешехода, который двигался по крайней правой полосе автодороги.

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Его приметы: мужчина в возрасте около 60-65 лет, рост 170-175 см, волосы седые, худощавого телосложения, был одет в серую куртку, серые брюки, вязаную шапку серого цвета с белыми полосами, черные сапоги.

Напомним, в селе Ситняки Макаровского района Киевской области несовершеннолетний водитель без водительских прав сбил насмерть 30-летнего местного жителя.

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