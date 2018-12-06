Іноземець на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вчора, 5 грудня, на 205 км автодороги Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський, неподалік с. Ружки Житомирського району, близько 22:00, іноземець вчинив смертельну ДТП. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня близько 22 години, неподалік с. Ружки Житомирського району. Поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють особу загиблого пішохода. У наслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Нині поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють особу загиблого", - йдеться у повідомленні.
У поліції попередньо повідомили, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 53-річний житель сусідньої держави, здійснив наїзд на пішохода, який рухався по крайній праві смузі автодороги.
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Його прикмети: чоловік віком близько 60-65 років, зріст 170-175 см, волосся сиве, худорлявої статури, був одягнений в сіру куртку, сірі штани, в’язану шапку сірого кольору з білими смугами, чорні чоботи.
Нагадаємо, у селі Ситняки Макарівського району Київської області неповнолітній водій без водійських прав збив на смерть 30-річного місцевого жителя.