Иностранец хотел "договориться" с пограничниками в "Борисполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Взяткодателя из Африки задержали вчера в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР. Об этом сообщили УНН в пресс-службе контрольно-пропускного пункта "Киев".
Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины.
Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов США.
От неправомерных денег и предложения пограничник категорически отказался. Лицо задержано на основании ст.208 УПК Украины и передано представителям военной прокуратуры Дарницкого гарнизона.
Напомним, украинец хотел выехать за границу с подделкой паспорта страны ЕС.