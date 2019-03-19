Иностранец хотел "договориться" с пограничниками в "Борисполе"

Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины.

Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов США.

От неправомерных денег и предложения пограничник категорически отказался. Лицо задержано на основании ст.208 УПК Украины и передано представителям военной прокуратуры Дарницкого гарнизона.

Напомним, украинец хотел выехать за границу с подделкой паспорта страны ЕС.