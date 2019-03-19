Іноземець хотів "домовитися" з прикордонниками у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Хабародавця із Африки затримали учора у пункті пропуску "Бориспіль" співробітники управління Внутрішньої та власної безпеки "Центр" Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР. Про це УНН повідомили в прес-службі контрольно-пропускного пункту "Київ".
Потрапити у незаконний спосіб в Україну намагався громадянин Нігерії, який прибув рейсом зі Стамбула. Під час заходів прикордонного контролю через непідтвердження мети перебування іноземцю було відмовлено у пропуску через державний кордон. Проте такий хід справ не входив у плани 25-річного чоловіка.
Щоб вирішити питання щодо перегляду рішення про відмову іноземець спробував "домовитися" та запропонував прикордоннику Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" неправомірну грошову винагороду у сумі 3 тисяч доларів США.
Від неправомірних коштів та пропозиції прикордонник категорично відмовився. Особу затримано на підставі ст.208 КПК України та передано представникам військової прокуратури Дарницького гарнізону.
Нагадаємо, українець хотів виїхати за кордон з підробкою паспорта країни ЄС.