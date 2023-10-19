Инклюзивное образование: детей из самых отдаленных уголков Одесской области отныне будут обслуживать "мобильные кабинеты"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Одесская область имеет самую разветвленную сеть инклюзивно-ресурсных центров, но отныне детей из самых отдаленных уголков региона будут обслуживать еще и мобильные группы. Об этом сообщил начальник департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак, передает УНН.
Цитата
«Образовательная среда, где каждый ребенок чувствует себя защищенным и равным среди равных - приоритет в работе областной администрации», - подчеркнул он.
Мобильные инклюзивно-ресурсные центры - это новый областной проект, внедряемый ОВА, несмотря на все возможные форс-мажорные обстоятельства, продолжил Лончак. Ведь дети меньше всего должны чувствовать последствия вражеской агрессии, добавил он.
«К услугам детей и их родителей - девять спецмашин. Это настоящие переездные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, дидактическими материалами для коррекционной работы логопеда, психолога и дефектолога, а также для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития детей и диагностирования детей с особыми потребностями», - информирует начальник департамента ОВА.
Указанный проект активно реализуют три района – Раздельнянский, Измаильский и Одесский. Остальные - оформляют соответствующие документы.
«Все услуги являются бесплатными для родителей. Поэтому теперь удаленность проживания семей от стационарного инклюзивно-ресурсного Центра не помешает получению надлежащей профессиональной помощи», - резюмировал Лончак.
Напомним
Одесская область заняла второе место в условном рейтинге Украины по количеству открытых школ в очном формате обучения, уступив Львовской области. В этом году очно начали работать 573 школы, в прошлом году - только 110. Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе всех служб и существенному и оперативному увеличению укрытий в учебных заведениях.