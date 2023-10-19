Інклюзивна освіта: дітей з найвіддаленіших куточків Одещини відтепер обслуговуватимуть "мобільні кабінети"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Одещина має найрозгалуженішу мережу інклюзивно-ресурсних центрів, але відтепер дітей з найвіддаленіших куточків регіону будуть обслуговувати ще й мобільні групи. Про це повідомив начальник департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак, передає УНН.
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«Освітнє середовище, де кожна дитина відчуває себе захищеною та рівною серед рівних - пріоритет в роботі обласної адміністрації», - наголосив він.
Мобільні інклюзивно-ресурсні центри - це новий обласний проєкт, впроваджуваний ОВА попри всі можливі форс-мажорні обставини, продовжив Лончак. Адже діти найменше мають відчувати наслідки ворожої агресії, додав він.
«До послуг дітей і їх батьків - дев’ять спецмашин. Це справжні переїзні кабінети, оснащені необхідним обладнанням, дидактичними матеріалами для корекційної роботи логопеда, психолога та дефектолога, а також для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та діагностування дітей з особливими потребами», - інформує начальник департаменту ОВА.
Зазначений проєкт активно реалізують три райони – Роздільнянський, Ізмаїльський та Одеський. Решта - оформлюють відповідні документи.
«Усі послуги є безкоштовними для батьків. Тож тепер віддаленість проживання сімей від стаціонарного інклюзивно-ресурсного Центру не стане на заваді отриманню належної фахової допомоги», - резюмував Лончак.
Нагадаємо
Одещина посіла друге місце в умовному рейтингу України за кількістю відкритих шкіл в очному форматі навчання, поступившись Львівщині. Цього року очно почали працювати 573 школи, торік — лише 110. Як зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі усіх служб та суттєвому і оперативному збільшенню укриттів у навчальних закладів.