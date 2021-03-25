Инициативу по сбору средств чернобыльцам "топят" в угоду политическим интересам - СМИ

“К 35-летию годовщины трагедии на ЧАЭС была предложена социальная инициатива — своего рода способ сказать „спасибо“ всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнями. Речь о сборе средств на помощь ветеранам-ликвидаторам, их родным и семьям — добровольный взнос на сумму, равную однодневной зарплате. Однако, данная инициатива стала прекрасным инфоповодом налить грязи и найти „зраду“ (ну или дорисовать), мол, мотив тут абсолютно шкурный. Соцсетями полетела молва: руководство ГСЧС бесстыдно стрижёт свой персонал, ищет повода собрать эдакую дань. Наивно полагать, что подобного рода сценарии рождаются сами. Конечно, за каждым из них стоит лицо, имеющее свой интерес в дискредитации, в нашем случае, руководства ГСНС”, — говорится в публикации.

Автор отмечает, что в ходе информационной атаки “затерялась” поддержка данной акции.

“Многие данную акцию радо поприветствовали, в частности, сотрудники органов МВД сделали свой взнос. Но атаку, конечно же, не преминули возможности подхватить отечественные диванные войска, сражающиеся „за все хорошее и против всего плохого“. Понятное дело, на то и был расчёт — зерно бросили на благодатную почву”, — подчеркнул он.

В публикации также обращается внимание, что данная ситуация наглядно демонстрирует нивелирование доброй инициативы в угоду политическим интересам.

“Это очередной пример ситуации, демонстрирующей, как намеренно подрывается вера общества в государство, когда уже и не разберёшь — где тут зрада, а где — очередной фейк. К сожалению, стоит отметить, что в украинском менталитете присутствует не только щедрость и отзывчивость, к которой апеллировали инициаторы акции, но и жажда все опошлить, опорочить и найти виноватых во всех смертных грехах, на которую регулярно и рассчитаны практически любые информационные атаки”, — подытожил автор.

Как известно, данную акцию инициировала “Украинская ассоциация „Чернобыль“ органов и войск МВД”, при поддержке МВД Украины, а также организации “Пожарные Чернобыля”, в которую в частности входят вдовы, матери погибших ликвидаторов, дети пожарников и ветераны-ликвидаторов, которые приняли непосредственное участие в ликвидации последствий. Вместе с тем, в соцсетях начались точечные “вбросы” о том, что якобы сотрудников ГСЧС заставляют писать заявления о перечислении однодневной зарплаты на эту акцию.