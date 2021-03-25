Ініціативу зі збору коштів чорнобильцям "топлять" на догоду політичним інтересам - ЗМІ

“До 35-річчя річниці трагедії на ЧАЕС була запропонована соціальна ініціатива — свого роду спосіб сказати „спасибі“ всім тим, хто пожертвував своїм здоров’ям і життям. Мова про збір коштів на допомогу ветеранам-ліквідаторам, їх рідним і сім’ям — добровільний внесок на суму, рівну одноденній зарплаті. Однак, дана ініціатива стала прекрасним інфоприводом налити бруду і знайти „зраду“ (ну або домалювати), мовляв, мотив тут абсолютно шкурний. Соцмережами полетіла чутка: керівництво ДСНС безсоромно стриже свій персонал, шукає приводу зібрати таку собі данину. Наївно вважати, що подібного роду сценарії народжуються самі. Звичайно, за кожним з них стоїть особа, яка має свій інтерес в дискредитації, в нашому випадку, керівництва ДСНС”, — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що в ході інформаційної атаки “загубилася” підтримка даної акції.

“Багато хто дану акцію радо привітав, зокрема, співробітники органів МВС зробили свій внесок. Але атаку, звичайно ж, підхопили вітчизняні диванні війська, що борються „за все хороше і проти всього поганого“. Ясна річ, на те і був розрахунок — зерно кинули на благодатний ґрунт”, — підкреслив він.

У публікації також звертається увага, що дана ситуація наочно демонструє нівелювання доброї ініціативи на догоду політичним інтересам.

“Це черговий приклад ситуації, яка демонструє, як навмисно підривається віра суспільства в державу, коли вже й не розбереш — де тут зрада, а де — черговий фейк. На жаль, варто відзначити, що в українському менталітеті присутні не тільки щедрість і чуйність, до якої апелювали ініціатори акції, а й жага все опошлили, зганьбити і знайти винних у всіх смертних гріхах, на яку регулярно і розраховані практично будь-які інформаційні атаки”, — підсумував автор.

Як відомо, цю акцію ініціювала “Українська асоціація „Чорнобиль“ органів та військ МВС”, за підтримки МВС України, а також організації “Пожежні Чорнобиля”, в яку зокрема входять вдови, матері загиблих ліквідаторів, діти пожежників і ветерани-ліквідаторів, які взяли безпосередню участь в ліквідації наслідків. Разом з тим, в соцмережах почалися точкові “вкиди” про те, що нібито співробітників ДСНС змушують писати заяви про перерахування одноденної зарплати на цю акцію.