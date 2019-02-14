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Инициатива Радикальной партии о союзе Украины с США вне НАТО является эффективной альтернативой "Минску" - Карасев

Киев  •  УНН

 • 4391 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В свете разрыва между США и Россией договора о РСМД, утраты контроля над ядерным вооружением, законодательная инициатива лидера Радикальной партии Олега Ляшко о присвоении Украине статуса союзника Америки вне НАТО приобретает новое значение для стратегической безопасности государства. Такую точку зрения выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, сообщает УНН

Политолог отметил, что Радикальная партия предложила грамотную и реалистичную стратегию действий Украины во внешней политике.

“Радикальная партия зарегистрировала в парламенте проект постановления о привилегированном статусе Украины, как партнера США вне НАТО. Такая законодательная инициатива обусловлена принципиальными вещами. Во-первых, настало время оценить и проанализировать, как скажется на безопасности Украины разрыв договора о РСМД, ведь внесение в Конституцию Украины изменений о курсе на вступление в НАТО носит скорее декларативный, идеологический, а не практически-прикладной смысл. С распадом режима контроля за ядерным вооружением средней и малой дальности вопрос стратегической безопасности Украины возникает автоматически”, — констатирует политолог.

Вадим Карасев заметил, что предоставление Украине статуса внеблокового союзника США позволит наконец-то выработать новый действенный международный формат деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе и деокупации украинских территорий. “Минский процесс переговоров, который длится уже 4 года, себя исчерпал. Он не гарантирует решения конфликта на Донбассе, как не дает и гарантий военно-стратегической безопасности Украины в целом. В связи с тем, что в свое время мы отказались от ядерного вооружения, а сегодня „Минск“ зашел в тупик, вопрос о возвращении к

„Будапештскому формату“ переговоров более чем актуален. Украина должна вернуться к обсуждению, поиску новых формул и гарантий государственной неприкосновенности. И четкая позиция в этом вопросе Радикальной партии свидетельствует о более чем серьезной работе Олега Ляшко и на внешнеполитическом направлении”, — резюмировал Вадим Карасев.

5 февраля 2018 года Олег Ляшко заявил журналистам, что ситуация, складывающаяся в мире, несет новые угрозы для Украины. В связи с этим, наша стране необходимо в срочном порядке заручиться поддержкой и гарантиями безопасности стран-участниц Будапештского договора.

“Любые форматы переговоров по урегулированию конфликта в Украине, которые используются сейчас, являются искусственными. Такие переговоры должны проводиться исключительно с участием гарантов суверенитета Украины”, — заявил Ляшко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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