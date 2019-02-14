Ініціатива Радикальної партії про союз України з США поза НАТО є ефективною альтернативою "Мінську" - Карасьов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У світлі розриву між США і Росією договору про РСМД, втрати контролю над ядерним озброєнням, законодавча ініціатива лідера Радикальної партії Олега Ляшка про присвоєння Україні статусу союзника Америки поза НАТО набуває нового значення для стратегічної безпеки держави. Таку точку зору висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, повідомляє УНН.
Політолог зазначив, що Радикальна партія запропонувала грамотну і реалістичну стратегію дій України в зовнішній політиці.
"Радикальна партія зареєструвала в парламенті проект постанови про привілейоване статус України, як партнера США поза НАТО. Така законодавча ініціатива обумовлена принциповими речами. По-перше, настав час оцінити і проаналізувати, як позначиться на безпеці України розрив договору про РСМД, адже внесення до Конституції України змін про курс на вступ в НАТО носить скоріше декларативний, ідеологічний, а не практично-прикладний сенс. З розпадом режиму контролю за ядерним озброєнням середньої і малої дальності питання стратегічної безпеки України виникає автоматично ", - констатує політолог.
Вадим Карасьов зауважив, що надання Україні статусу позаблокової союзника США дозволить нарешті виробити новий дієвий міжнародний формат деескалації конфлікту на Донбасі і деокупаціі українських територій. "Мінський процес переговорів, який триває вже 4 роки, себе вичерпав. Він не гарантує вирішення конфлікту на Донбасі, як не дає і гарантій військово-стратегічної безпеки України в цілому. У зв'язку з тим, що свого часу ми відмовилися від ядерного озброєння, а сьогодні "Мінськ" зайшов в глухий кут, питання про повернення до
"Будапештському формату" переговорів більш ніж актуальне. Україна повинна повернутися до обговорення, пошуку нових формул і гарантій державного недоторканності. І чітка позиція в цьому питанні Радикальної партії свідчить про більш ніж серйозну роботу Олега Ляшка і на зовнішньополітичному напрямку ", - резюмував Вадим Карасьов.
5 лютого 2018 року Олег Ляшко заявив журналістам, що ситуація, що складається в світі, несе нові загрози для України. У зв'язку з цим, наша країні необхідно в терміновому порядку заручитися підтримкою і гарантіями безпеки країн-учасниць Будапештського договору.
"Будь-які формати переговорів по врегулюванню конфлікту в Україні, які використовуються зараз, є штучними. Такі переговори повинні проводитися виключно за участю гарантів суверенітету України ", - заявив Ляшко.