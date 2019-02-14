Ініціатива Радикальної партії про союз України з США поза НАТО є ефективною альтернативою "Мінську" - Карасьов

Політолог зазначив, що Радикальна партія запропонувала грамотну і реалістичну стратегію дій України в зовнішній політиці.

"Радикальна партія зареєструвала в парламенті проект постанови про привілейоване статус України, як партнера США поза НАТО. Така законодавча ініціатива обумовлена принциповими речами. По-перше, настав час оцінити і проаналізувати, як позначиться на безпеці України розрив договору про РСМД, адже внесення до Конституції України змін про курс на вступ в НАТО носить скоріше декларативний, ідеологічний, а не практично-прикладний сенс. З розпадом режиму контролю за ядерним озброєнням середньої і малої дальності питання стратегічної безпеки України виникає автоматично ", - констатує політолог.

Вадим Карасьов зауважив, що надання Україні статусу позаблокової союзника США дозволить нарешті виробити новий дієвий міжнародний формат деескалації конфлікту на Донбасі і деокупаціі українських територій. "Мінський процес переговорів, який триває вже 4 роки, себе вичерпав. Він не гарантує вирішення конфлікту на Донбасі, як не дає і гарантій військово-стратегічної безпеки України в цілому. У зв'язку з тим, що свого часу ми відмовилися від ядерного озброєння, а сьогодні "Мінськ" зайшов в глухий кут, питання про повернення до

"Будапештському формату" переговорів більш ніж актуальне. Україна повинна повернутися до обговорення, пошуку нових формул і гарантій державного недоторканності. І чітка позиція в цьому питанні Радикальної партії свідчить про більш ніж серйозну роботу Олега Ляшка і на зовнішньополітичному напрямку ", - резюмував Вадим Карасьов.

5 лютого 2018 року Олег Ляшко заявив журналістам, що ситуація, що складається в світі, несе нові загрози для України. У зв'язку з цим, наша країні необхідно в терміновому порядку заручитися підтримкою і гарантіями безпеки країн-учасниць Будапештського договору.

"Будь-які формати переговорів по врегулюванню конфлікту в Україні, які використовуються зараз, є штучними. Такі переговори повинні проводитися виключно за участю гарантів суверенітету України ", - заявив Ляшко.