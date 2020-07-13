Информацию о небоевых потерях сегодня скрывают от общества - Козий

Он пояснил, что небоевые потери - те, что произошли не из-за столкновения с вероятным противником, в данном случае, с РФ.

"Как правило это то, что возникает на бытовых и технических вещах, связанных с нарушениями мер безопасности. Например, решили ребята пойти насобирать грибов и отравились.

Есть вещи, когда предотвращать такие потери могут командиры, но есть и те случаи, которые предотвратить они не могут", - говорит эксперт.

Главное в этом аспекте, это уважение к командирам. Также, безусловно, важна дисциплина, отмечает Козий.

"Ведь, если есть неуважение к руководителю, и как следствие, небоевые потери - такой руководитель должен быть заменен. Если оставлять таких командиров, то получим уже потери другого характера - прямой выстрел в спину. И этого допускать нельзя.

Но поймите здесь еще в чем проблема. Вы знаете количество этих небоевых потерь? Я - нет, общество - нет, оно не имеет этой информации, а должно ее требовать от Минобороны. А если Минобороны не хочет ее давать, и это, кстати, правда, то какой выход? А еще есть сознательное замалчивание таких данных", - считает Козий.

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По его словам, для решения проблемы небоевых потерь, в Украине целесообразно создать Институт военного омбудсмена.

"Это единственный институт, который может получать инкогнито информацию от всех звеньев власти, и уже ее каким-то образом анализировать и влиять на это через ВР, Минобороны и Главнокомандующего ВСУ", - отметил эксперт.

Напомним, за 2014-2018 гг небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тыс. человек. Из них более 500 - суициды.

В мае текущего года Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и сам сделал открытое обращение по этому поводу.

Он обращался к своим подчиненным, констатируя рост небоевых потерь в армии в мае текущего года.

"... за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности в Силах специальных операций, при выполнении небоевых задач по отпору российско-оккупационным войскам в районе проведения операции Объединенных сил, а во время занятий по боевой подготовке", - сказал Хомчак и обещал проведение всестороннего расследования.

О его результатах пока не информировалось, но подразделение по расследованию фактов небоевых потерь военнослужащих было создано в Офисе генпрокура.

Также анонсировалось, что изучается вопрос о необходимости образования такого же специального подразделения в составе территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.