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Інформацію про небойові втрати сьогодні приховують від суспільства - Козій

Інформацію про небойові втрати сьогодні приховують від суспільства - Козій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Дані про небойові втрати серед українських військовослужбовців сьогодні закриті, про них у Міноборони та ЗСУ воліють не інформувати суспільство. Але цього від керівництва армії треба вимагати, вважає військовий експерт Ігор Козій, передає УНН.

Він пояснив, що небойові втрати — ті, що відбулися не через зіткнення із вірогідним супротивником, у даному випадку, з РФ.

“Як правило це те, що виникає на побутових і технічних речах, пов’язаних із порушеннями заходів безпеки. Наприклад, вирішили хлопці піти назбирати грибів і отруїлися.

Є речі, коли запобігати таким втратам можуть командири, але є й ті випадки, яким запобігти вони не можуть”, — каже експерт.

Головне у цьому аспекті, це повага до командирів. Також, безумовно, важлива дисципліна, наголошує Козій.

“Адже, якщо є неповага до керівника, і як наслідок, небойові втрати — то такий керівник має бути змінений. Якщо залишати таких командирів, то матимемо вже втрати іншого характеру — прямий постріл у спину. І цього допускати не можна.

Але зрозумійте тут іще в чому проблема. Ви знаєте кількість цих небойових втрат? Я — ні, суспільство — ні, воно не має цієї інформації, а має її вимагати від МО. А якщо МО не хоче її давати, і це, до речі, правда, то який вихід? А ще є свідоме замовчування таких даних”, — вважає Козій.

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За його словами, задля розв’язання проблеми небойових втрат, в Україні доцільно створити Інститут військового омбудсмена.

“Це єдиний інститут, який може отримувати інкогніто інформацію від всіх ланок влади, і вже її якимось чином аналізувати та впливати на це через ВР, МО та Головнокомандувача ЗСУ”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, за 2014-2018 рік небойові санітарні втрати серед військовослужбовців становили майже 14 тис. осіб. З них понад 500 — суїциди.

У травні поточного року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і сам зробив відкрите звернення з цього приводу.

Він звертався до своїх підлеглих, констатуючи ріст небойових втрат в армії у травні поточного року.

“...за останній місяць збільшилась кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання небойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а під час занять із бойової підготовки”, — сказав Хомчак та обіцяв проведення всебічного розслідування.

Про його результати поки не інформувалося, натомість, підрозділ з розслідування фактів небойових втрат військовослужбовців було утворено в Офісі генпрокура.

Також анонсувалося, що вивчається питання необхідності утворення такого ж спеціального підрозділу в складі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

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