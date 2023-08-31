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Информационная война против Украины на Западе: кремль утвердил новый этап

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Администрация президента рф одобрила очередной этап информационных кампаний против Украины в мировой прессе, в особенности на Западе. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Утверждением нового этапа информационной войны занимался лично первый заместитель руководителя администрации путина сергей кириенко. В присутствии российских технологов были приняты конкретные нарративы, которые должны дискредитировать Украину в мировом медиапространстве.

Согласно принятым установкам, российские инфокампании на Западе будут сосредоточены на муссировании темы массовой мобилизации в Украине, разочаровании Запада контрнаступлением, мирных договоров в обмен на территории, тотальной коррупции в Украине и улучшением жизни на неподконтрольных Киеву территориях.

Тем самым Кремль намерен и дальше активно развивать деятельность частных инфокомпаний на Западе с целью дискредитации Украины.

Журналисты "Українські новини" провели большое расследование, посвященное частным информационных компания противника и выявили одну из организаций, которая работает в формате нашего ЦПД, но главной ее спецификой является работа с лидерами общественного мнения на Западе.

Как утверждает Телеграм-канал «Девятый вал», россия активно пользуется западным медиа-ресурсом для восхваления своих успехов и создания негативного образа Украины. Для этого используют специально созданные частные информационные компании. В частности, телеграм-канал приводит публикацию журналиста Лайонел Шрайвер для британского консервативного журнала The Spectator, где заявляет российский президент владимир путин «успешно доносит российскому обществу, что рф сражается против эгоизма и вседозволенности Запада», а также «разрушения традиционной семьи, навязывания нетрадиционных сексуальных отношений».

Подтверждением данных слов является и статья немецкого предпринимателя Кима Доткома, который утверждает, что немцам было бы выгоднее сотрудничать с рф, а не ввязываться в «противостояние, которое тормозит развитие страны, лишая ее энергоресурсов».

Еще одним из политиков, которые регулярно высказывает антиукраинские тезисы, является француз Жан-Мишель Каденас. После новости о потере украинской армией самоходных артиллерийских установок Caesar, он сказал, что «украинцы сбежали с поля боя так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их (установки), ни заминировать».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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