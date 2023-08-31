Інформаційна війна проти України на Заході: кремль затвердив новий етап
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Адміністрація президента рф схвалила черговий етап інформаційних кампаній проти України у світовій пресі, особливо на Заході. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Затвердженням нового етапу інформаційної війни займався особисто перший заступник керівника адміністрації путіна сергій кирієнко. У присутності російських технологів було ухвалено конкретні наративи, які мають дискредитувати Україну у світовому медіапросторі.
Згідно з ухваленими настановами, російські інфокампанії на Заході будуть зосереджені на активному просуванні теми масової мобілізації в Україні, розчаруванні Заходу контрнаступом, мирних договорів в обмін на території, тотальної корупції в Україні та покращенням життя на непідконтрольних Києву територіях.
Тим самим кремль має намір і надалі активно розвивати діяльність приватних інфокомпаній на Заході з метою дискредитації України.
Журналісти "Українських новин" провели велике розслідування, присвячене приватним інформаційним компаніям противника і виявили одну з організацій, яка працює у форматі нашого ЦПД, але головною її специфікою є робота з лідерами громадської думки на Заході.
Як стверджує Телеграм-канал «Дев'ятий вал», росія активно користується західним медіа-ресурсом для вихваляння своїх успіхів та створення негативного образу України. Для цього використовують спеціально засновані приватні інформаційні компанії. Зокрема, телеграм-канал наводить публікацію журналістки Лайонел Шрайвер для британського консервативного журналу The Spectator, яка заявляє, що російський президент володимир путін «успішно доносить російському суспільству, що рф бореться проти егоїзму та вседозволеності Заходу», а також проти «руйнування традиційної сім'ї, нав'язування нетрадиційних сексуальних стосунків».
Підтвердженням цих слів є і стаття німецького підприємця Кіма Доткома, який стверджує, що німцям було б вигідніше співпрацювати з рф, а не вплутуватися в «протистояння, яке гальмує розвиток країни, позбавляючи її енергоресурсів».
Ще одним із політиків, який регулярно висловлює антиукраїнські тези, є француз Жан-Мішель Каденас. Після новини про втрату українською армією самохідних артилерійських установок Caesar, він сказав, що «українці втекли з поля бою так швидко, що не мали часу ні знищити їх (установки), ні замінувати».