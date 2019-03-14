Информации об этапировании политзаключенного Балуха в Тверскую область нет - Денисова

"Такой информации не знаю. Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ - ред.), также не знает, где он находится. Согласно законодательству, посольству Украины, Российская Федерация сообщит только после того, как (украинский политзаключенный - ред.) Владимир Балух приедет к месту отбывания наказания", - сказала Денисова.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух с 10 марта находится в российском городе Ярославле.

Как сообщал УНН, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.