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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Информации об этапировании политзаключенного Балуха в Тверскую область нет - Денисова

Киев • УНН

 • 13790 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Достоверной информации, действительно ли украинского политзаключенного Владимира Балуха доставят в колонию Тверской области нет. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила журналисту УНН.

Информации об этапировании политзаключенного Балуха в Тверскую область нет - Денисова

"Такой информации не знаю. Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ - ред.), также не знает, где он находится. Согласно законодательству, посольству Украины, Российская Федерация сообщит только после того, как (украинский политзаключенный - ред.) Владимир Балух приедет к месту отбывания наказания", - сказала Денисова.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух с 10 марта находится в российском городе Ярославле.

Как сообщал УНН, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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