Информация о заминировании суда в Одессе оказалась ложной

"Специалисты взрывотехнической службы в 11.35 закончили проверку здания Апелляционного суда на ул.Гайдара, 24а. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено ", - сообщили в полиции.

Из здания заведения были эвакуированы около 52 работников и посетителей суда.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают лицо, предоставившее ложные сведения в полицию.