Информация о заминировании суда в Одессе оказалась ложной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Информация о заминировании Апелляционного суда в Одессе не подтвердилась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
"Специалисты взрывотехнической службы в 11.35 закончили проверку здания Апелляционного суда на ул.Гайдара, 24а. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено ", - сообщили в полиции.
Из здания заведения были эвакуированы около 52 работников и посетителей суда.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают лицо, предоставившее ложные сведения в полицию.