Інформація про замінування суду в Одесі виявилася хибною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Інформація про замінування Апеляційного суду в Одесі не підтвердилась. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
“Фахівці вибухотехнічної служби об 11.35 закінчили перевірку будівлі Апеляційного суду на вул.Гайдара, 24а. В результаті жодних вибухових пристроїв не виявлено”, — повідомили у поліції.
З будівлі закладу було евакуйовано близько 52 працівника та відвідувача суду.
Наразі працівники поліції розшукують особу, яка надала неправдиві відомості до поліції.