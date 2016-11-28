Информация о заминировании Немировского спиртзавода не подтвердилось

Взрывотехники около пяти часов вместе со служебными собаками обследовали помещения завода и территории складов площадью 5 га. Никаких подозрительных взрывоопасных предметов не было найдено.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.