Информация о заминировании Немировского спиртзавода не подтвердилось
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сообщение о заминировании спиртзавода в городе Немиров оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Взрывотехники около пяти часов вместе со служебными собаками обследовали помещения завода и территории складов площадью 5 га. Никаких подозрительных взрывоопасных предметов не было найдено.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.