Інформація про замінування Немирівського спиртзаводу не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Повідомлення про замінування спиртзаводу у місті Немирові виявилось неправдивим. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Вибухотехніки близько п’яти годин разом зі службовими собаками обстежували приміщення заводу та території складів площею 5 га. Ніяких підозрілих вибухонебезпечних предметів не було знайдено.
Зараз вирішується питання про внесення інформації до ЄРДР за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років ув’язнення.