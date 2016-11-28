Інформація про замінування Немирівського спиртзаводу не підтвердилась

Вибухотехніки близько п’яти годин разом зі службовими собаками обстежували приміщення заводу та території складів площею 5 га. Ніяких підозрілих вибухонебезпечних предметів не було знайдено.

Зараз вирішується питання про внесення інформації до ЄРДР за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років ув’язнення.