Информация о заминировании харьковского метро не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители проверили территорию станции харьковского метро "Архитектора Бекетова" и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Взрывчатых веществ не обнаружено. Было осмотрено почти 5500 кв. метров территории, эвакуировано 200 граждан ", - сообщили в полиции.
Напомним, сообщение о наличии взрывчатки на станции "Архитектора Бекетова" поступило в дежурную часть полиции сегодня около 17-00.