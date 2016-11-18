Інформація про замінування харківського метро не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці перевірили територію станції харківського метро “Архітектора Бекетова” та не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
“Вибухових речовин не виявлено. Було оглянуто майже 5,5 тисяч кв. метрів території, евакуйовано 200 громадян”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, повідомлення про наявність вибухівки на станції “Архітектора Бекетова” надійшло до чергової частини поліції сьогодні близько 17-00.