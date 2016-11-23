Информатора террористов "ЛНР" осудили на восемь лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кормянский районный суд Луганской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Золотого, который передавал информацию о силах АТО незаконному вооруженному формированию "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сообщника боевиков задержали в мае 2016 года по месту жительства.
Во время досудебного следствия было установлено, что мужчина по телефону передавал террористам информацию о расположении военной техники, фортификационных сооружений, блокпостах, местах дислокации и перемещении сил АТО вблизи линии соприкосновения.
Злоумышленник также через социальные сети распространял антиукраинские материалы с призывами к поддержке и финансировании незаконных вооруженных формирований.
Суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.