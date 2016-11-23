Інформатора терористів "ЛНР" засудили до восьми років за гратами

Спільника бойовиків затримали у травні 2016 року за місцем проживання.

Під час досудового слідства було встановлено, що чоловік телефоном передавав терористам інформацію про розташування військової техніки, фортифікаційних споруд, блокпостів, місця дислокації та переміщення сил АТО поблизу лінії зіткнення.

Зловмисник також через соціальні мережі поширював антиукраїнські матеріали із закликами до підтримки та фінансування незаконних збройних формувань.

Суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст.258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.